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Samsun'da bir baba bıçakla parasına alan oğlunu önce 'ihbar' etti sonra 'pişmanım' dedi

Samsun'da bir baba bıçakla parasına alan oğlunu önce 'ihbar' etti sonra 'pişmanım' dedi

SAMSUN'da babası 58 yaşındaki Mustafa S.’nin dükkanına giderek boğazına bıçak dayayıp 300 TL aldığı öne sürülen 34 yaşındaki Adem S., gözaltına alındı. Oğlunu ihbar eden baba Mustafa S. ise "Oğlum sara hastası ve akıl sağlığı yerinde değil. Dilekçe teslim ettim, inşallah ceza almaz. İhbar ettiğim için pişmanım" dedi.

Olay, dün sabah saatlerinde Samsun İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre babası Musfata S.’ye ait tütün dükkanına gelen Adem S. para istedi. Babasının para veremeyeceğini söylemesi üzerine sinirlenen Adem S., belinden çıkardığı bıçağı Mustafa S.’nin boğazına dayadı. Bu sırada dükkanın kasasında bulunan 300 TL’yi alan Adem S., kaçarak uzaklaştı. 

"Pişmanım" dedi
Olayın ardından polise haber veren Mustafa S.’nin ihbarı üzerine dükkana gelen ekipler, Adem S.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Bürosu ekiplerince ‘yağma’ suçundan gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adem S., kendisini görüntüleyen gazetecilere 'Pişmanım' dedi.

"İnşallah ceza almaz"
Oğlundan şikayetçi olan baba Mustafa S., adliyeye gelerek şikayetini geri çekmek için dilekçe teslim etti. Savcıya verdiği dilekçede, "Oğlum sara hastası ve akıl sağlığı yerinde değil. Ben her gün 15 TL harçlık veriyordum fakat yine benden para istemeye geldi. Vermeyince de boğazıma bıçak dayadı. Fakat oğlumu arkadaşlarının göndermiş olabileceğini düşünüyorum. Aslında böyle bir çocuk değil. Dilekçe teslim ettim, inşallah ceza almaz. İhbar ettiğim için pişmanım" dediği öğrenildi.



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