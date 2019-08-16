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Fenerbahçe Riza Durmisi'yle anlaştı

Fenerbahçe Riza Durmisi'yle anlaştı

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Lazio'da forma giyen Arnavutluk asıllı Danimarkalı Riza durmisi ile anlaşmaya vardığını yazdı.

İtalya'da yayın yapan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Fenerbahçe, Lazio forması giyen Arnavutluk asıllı Danimarkalı sol bek Riza Durmisi ile anlaşmaya vardı.

Haberde, Fenerbahçe'nin Lazio'ya kiralama ve 4 Milyon Euro'luk satın alma opsiyonu teklifinde bulunduğunu ancak başkent ekibinin anlaşmaya satın alma zorunluluğu eklemek istediğinin de detayı verildi.

19 maçta forma giydi
Geçen sezon 7.5 Milyon Euro bonservis ile Real Betis'ten Lazio'ya gelen 25 yaşındaki Durmisi, İtalyan ekibinin formasını 19 maçta terletti. 

Adı Beşiktaş'la da anıldı
Arnavutluk asıllı Danimarkalı sol bek Riza Durmisi'nin adı daha önce Beşiktaş'la da anılmıştı.

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