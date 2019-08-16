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Fenerbahçe Frey'den kurtuldu! İşte yeni takımı

Fenerbahçe Frey'den kurtuldu! İşte yeni takımı

Almanya Bundesliga 2'de mücadele eden Nürnberg, Michael Frey için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulundu. İki kulüp arasında görüşmeler başladı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye İsviçre'nin Zürih takımından transfer edilen Michael Frey'in yeni takımı belli oldu.

Haber Global'de yer alan habere göre; Almanya Bundesliga 2'de mücadele eden Nürnberg, Michael Frey için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulundu. İki kulüp arasında görüşmeler başladı. Nürnberg, İsviçreli golcü Michael Frey’i satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı.

Ersun Yanal üstünü çizilmişti
Cocu döneminde Comolli'nin transfer ettiği Frey, beklenen performansı gösteremeyince gözden düştü ve teknik direktör Ersun Yanal tarafından üstü çizilmişti.

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