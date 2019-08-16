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Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Hindistan yönetimine sert 'Keşmir' sözleri

Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Hindistan yönetimine sert 'Keşmir' sözleri

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan hükümetinin "faşist taktiklerinin, Keşmirlilerin kurtuluş mücadelesini bastıramayacağını" ifade etti.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan hükümetinin "faşist taktiklerinin, Keşmirlilerin kurtuluş mücadelesini bastıramayacağını" belirtti.

Han, Hindistan'ın Cammu Keşmir politikalarına ilişkin Twitter'da, "Faşist, Hindu Üstüncüsü (Narendra) Modi hükümeti bilmelidir ki, ordular, militanlar ve teröristler üstün güçler tarafından yenilgiye uğratılabilse de tarih bize, bir ulusun özgürlük mücadelesinde bir araya geldiğini ve ölmekten korkmadığını gösteriyor. Hiçbir güç, onun bu hedefine ulaşmasını engelleyemez." paylaşımında bulundu.

'Acınacak biçimde başarısızlığa uğrayacaklar'

İmran Han, Modi liderliğindeki Yeni Delhi hükümetinin Cammu Keşmir'de "faşist taktiklerle Keşmirlilerin kurtuluş mücadelesini bastırma girişiminin acınacak biçimde başarısızlığa uğrayacağını" ifade etti.

Pakistan Başbakanı Han dünkü paylaşımında ise şunları kaydetmişti:

"Dünya, Hindistan işgali altındaki Keşmir'de, Müslümanlara yönelik Srebrenitsa benzeri bir diğer katliam ve etnik temizliğe sessizce tanıklık mı edecek? Uluslararası toplumu, buna izin vermesi halinde, gelişmelerin Müslüman dünyasında radikalleşme ve şiddet döngülerine yol açacak sert yankılar ve tepkiler doğuracağı konusunda uyarmak istiyorum."

En son neler yaşandı?

Bu arada Cammu Keşmir'de yerel bir gazete için çalışan İrfan Emin Malik'in, Hint güvenlik güçlerince gözaltına alındığı bildirildi.

Babası Muhammed Emin Malik, "Greater Kashmir" gazetesinin çalışanı olan oğlunun, Pulwama'nın Tral bölgesinde gözaltına alındığını belirterek, "Oğlumuz için endişeliyiz." dedi.

Cammu Keşmir emniyeti ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Malik'in, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statülü yapısını ortadan kaldırdığı 5 Ağustos'tan bu yana bölgede gözaltına alındığı bilinen ilk gazeteci olduğu ifade edildi.

Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmıştı
Hindistan, 5 Ağustos'ta yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'inci maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürdüler

Alınan kararı kınadığını açıklayan Pakistan yönetimi, Hindistan ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı almış ve Hindistan'dan İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesini istemişti.

Pakistan, Hindistan'ın Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasa maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırması üzerine bu ülkeyle ticari ilişkilerini de resmi olarak askıya almıştı.

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