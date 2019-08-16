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Bu nasıl bir evlat? Samsun'da babasından bıçak zoruyla 300 lira gasbetti

Bu nasıl bir evlat? Samsun'da babasından bıçak zoruyla 300 lira gasbetti

İş yerine gittiği babasına bıçak dayayarak 300 lira parasını gasbeden şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun’un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde 34 yaşındaki A.S., babası M.S.’nin (58) iş yerine giderek babasına bıçak dayayıp, 300 lira parasını gasbetti.

Gözaltına alındı

Baba M.S., polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili A.S.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Pişmanım dedi

Polisteki sorgusu tamamlanan A.S., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. A.S. olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.

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