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CHP'de söz çok ama icraat yok

İhlas Haber Ajansı
CHP'de söz çok ama icraat yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, bayram sonrası ilçeler içerisinde ilk ziyaretini Foça'ya yaptı. Hamza Dağ, "CHP'de söz çok ama icraat yok. Biz hep yapıcı eleştiri noktasında olacağız" dedi. 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, ziyaretlerine Foça ilçesi ile devam etti. Dağ ve Kırkpınar, burada önce Foça AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Hamza Dağ ve Yaşar Kırkpınar, başkanlıkta partililer tarafından karşılandı. 

AK Partili Kırkpınar, "Her gelişimizde bizi güler yüzle karşılıyorsunuz. Bu şartlar altında sizleri ziyaret etmek bizim için onurların en büyüğü" dedi. 

Dağ ise konuşmasında, yoğun bir çalışma seferberliği başlattıklarını söyledi. AK Parti'nin kuruluş yıl dönümüne değinen Dağ, "İzmir'in ilçelerinde ilk ziyaretlere Foça'dan başladık. Yoğun bir çalışma seferberliği başlattık. 18 yılı bitirdik nice 18 yıllara hazırız" dedi. 

"Biz hep yapıcı eleştiri noktasında olacağız" 
CHP'yi eleştiren Dağ, "CHP'de söz çok ama icraat yok" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: 
"Bölgemizin temel ihtiyaçlarını gidermemiz gerekiyor. Biz de süreci takip ediyoruz. Mutlaka biz hep yapıcı eleştiri noktasında olacağız. Tarzımız, tavrımız böyle olacak. Olumlu işlerin hepsinde birlikte olacağız; ama temel meselelerin çözümü noktasında adımlar atmasını muhataplarından bekleyeceğiz. Bunlar yapılmadığı zaman da hem büyükşehir meclisinde hem de kamuoyunda tepkilerimizi ortaya koyacağız" dedi. 
İki milletvekili, daha sonrada Foça Devlet Hastanesi, ziraat odası ve Gerenköy'de incelemelerde bulundu. 

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