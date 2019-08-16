9 yıl tecavüze uğrayan Emre intihar etti Tecavüzcüsü tahliye oldu ortalık ayağa kalktı

Tekirdağ'da, 9 yaşından 18 yaşına kadar akrabası tarafından istismar edilen Emre, nisan ayında 26 yaşındayken intihar etti. Emre'ye kabusu yaşatan sapık akrabası ise ilk duruşmada tahliye edildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Ahmet Emre Y., nisan ayında 15'inci kattaki evinden atlayarak intihar etti. Emre Y.'nin ablası Nur Aslı Kaynar'ın ifadesine göre; Ahmet Emre Y., ilk olarak 9 yaşındayken akrabası V. T.'nin istismarına maruz kaldı ve bu istismar, dokuz yıl boyunca sürdü. V. T. ise 4 ay tutuklu kalmasının ardından geçen hafta tahliye edildi.

9 yaşındayken başladı 9 yıl sürdü

Abla Aslı'nın anlattığına göre, V. T'ın işi nedeniyle Ahmet Emre Y.'nin ailesinin evinde yaşarken başlayan istismar vakaları, bir süre sonra devamlı hale geldi. Ahmet Emre Y.'nin ailesine ait yazlıkta da süren istismar bir süre sonra son buldu.

Askerde sinir krizi geçirdi suç duyurusunda bulundu

Ahmet Emre Y. askerde arkadaşlarının 'el şakası' yapması sonucu sinir krizi geçirdi. Bunun üzerine de hastaneye kaldırıldı. Sonrasında Emre Y.'nin doktoru, aileyle görüşerek durumu anlattı. Ailenin yaşananları öğrenmesiyle birlikte Emre Y., tacizci şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.

Savcılık 50 gün boyunca işlem yapmadı

Kendisine istismarda bulunan akrabası V.T'ı arayarak geçmişte yaşadıklarını konuşan Ahmet Emre Y., görüşmeyi kayıt altına aldı ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Independent Türkçe'ye konuşan abla Aslı K., suç duyurusunun ardından geçen 50 gün içinde herhangi bir işlem yapılmamasının kardeşinin bunalımını derinleştirdiğini söyledi.

Emre intihar etti

Ablanın aktardığına göre Ahmet Emre Y. kendisine "Bana bunları yapan, hayatımı karartan bu kişiyle ilgili hiçbir işlem yapılmadı. Bana geri dönüş bile yapılmadı, ifadeye bile çağırmadılar" dedi. Emre Y. 29 Nisan'da intihar etti.

Savcı intihar vakasını inceledi işlem başlattı

Ahmet Emre'nin ablası, kardeşinin, 29 Nisan'da 15'inci kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar ettikten sonra vakayı incelemek için olay yerine gelen savcıya olayı anlattıklarını söyledi.

Kardeşinin suç duyurusunda bulunduğunu söylediklerini belirten Aslı, savcının suç duyurusu dosyası ile intihar dosyasını birleştirdiğini ve V.T hakkında işlem başlatıldığını aktardı.

Sapık akraba intihardan 2 gün sonra tutuklandı

V.T, Ahmet Emre Y.'nin intiharından iki gün sonra gözaltına alındı, ardından tutuklandı. Tutuklu olduğu dönemde yapılan tahliye başvuruları reddedildi.

Hazırlanan iddianamede çocuğa cinsel istismar suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 103'üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza on sekiz yıldan az olamaz" hüküm ve aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan "Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur" hüküm ile cezalandırılması talep edildi.

İlk duruşmada tahliye edildi

8 Ağustos'ta ilk kez hakim karşısına çıkan V.T, "Delillerin büyük ölçüde toplanması, tutuklu kaldığı süre, sanığın kaçma ve delilleri karartma şüphesi bulunmayışı, sabit ikamet sahibi olması" gibi gerekçelerle tahliye edildi.

"Kardeşimi istismar etti sabah uyandı annemin yemeğini yedi"

Ahmet Emre Y.'nin ablası Aslı K., tahliye kararına tepki göstererek, şunları söyledi:

Yalnızca 4 ay tutuklu kaldı. Kardeşim onun yaşattıkları yüzünden intihar etti. Şimdi o adam elini kolunu sallaya sallaya gezerek bir başkasını mı istismar edecek.

Bu adam yıllarca benim annemin yaptığı yemeği yedikten sonra gece kardeşimi istismar etmiş, sonra sabah kalkıp yine annemin hazırladığı kahvaltıda sofraya oturdu.

Sosyal medya ayağa kalktı

Emre'nin istismarcısının tahliye edildiğini duyan sosyal medya kullanıcıları #EmreyeNasılKıydınız Hashtag'ı ile tepkilerini dile getirdi.