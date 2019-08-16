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Düzce'de fındık toplayan işçileri arasında PKK'lı terörist yakalandı

Düzce'de fındık toplayan işçileri arasında PKK'lı terörist yakalandı

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde PKK'lı bir terörist yakalandı.

Düzce İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine ilçeye bağlı Edilli köyünde Doğu illerinden fındık toplamaya gelen işçilerin kaldığı bölgeye operasyon düzenlendi. 

Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü PKK üyesi M.D. gözaltına alındı. 

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "terör örgütü üyeliği" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklandı.

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