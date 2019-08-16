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Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı umre fiyatları zam!

Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı umre fiyatları zam!

Türk Lirası karşısında Suudi Arabistan Riyali'nin de değer kazanması sonucu 7 günlük Umre ücretini 7 bin 470 TL'ye kadar çıktı.

Daha önce Umre işlemlerini dolar üzerinden yapan Diyanet İşleri Başkanlığı geçtiğimiz yıllarda TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesinin ardından Suudi Arabistan'ın para birimi riyale geçmişti.

Sar değer kazandı

Ancak Aralık 2017'de 1.04'ten işlem gören Suudi Arabistan Riyali(SAR), TL karşısında 1.50'lere çıkınca umre fiyatlarına da zam gelmiş oldu.

2019 umre tarifesi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği umre organizasyonlarında; Hilton, Obray ve Swiss gibi otellerde 7 günlük konaklamanın fiyatları ise şu şekilde;

İki kişilik konaklama: 7 bin 470 TL (kişi başı)
Üç kişilik konaklama: 6 bin 900 TL (kişi başı)
Dört kişilik konaklama: 4 bin 875 TL (kişi başı)
0-2 yaş çocuk: 975 TL
3-5 yaş çocuk: 3 bin 750 TL

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