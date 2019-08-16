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İzmir'de hastaneye kaldırılmıştı! Svitlana cinsel istismara uğramamış

Demirören Haber Ajansı
İzmir'de hastaneye kaldırılmıştı! Svitlana cinsel istismara uğramamış

SOSYAL medya üzerinden tanıştığı erkekle buluşmak için ülkesi Ukrayna'dan İzmir'in Konak ilçesine gelen, otelde rahatsızlandıktan sonra hastaneye kaldırılan Svitlana A.'nın (48), cinsel istismara uğramadığı belirtildi.

Ukrayna'da yaşayan Svitlana A., sosyal medya üzerinden tanıştığı M.T. ile buluşmak için Kurban Bayramı'nın ilk günü İzmir'e geldi. Kendisini İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda karşılayan M.T., Svitlana A.'yı Konak ilçesi Basmane semtinde bulunan bir otele götürdü.

Rahatsızlanınca hastaneye götürdü
Svitlana A., otel odasında rahatsızlanınca M.T. durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Çift, birlikte Tepecik Kadın Doğum Hastanesi'ne gitti. Buradaki tedavisi yapılan Svitlana A., bir gece hastanede tutuduktan sonra ülkesi Ukrayna'ya döndü.

Cinsel istismar yok
Emniyetten verilen bilgide, olayın cinsel istismar ve adli boyutunun olmadığı, Svitlana A.'nın da konuyla ilgili olarak şikayette bulunmadığı belirtildi. M.T.'nin Svitlana A.'yı hastaneye götürüp, ona yardım ettiği öğrenildi.

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