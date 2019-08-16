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Sudan sokaklarından Türkiye'ye hayır duası

Anadolu Ajansı
Sudan sokaklarından Türkiye'ye hayır duası

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan ziyaretinde başkent Hartum sokaklarında vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Çavuşoğlu'nun hediye verdiği Sudanlı kadın, “Türkiye için çok hayır dua ediyoruz. Allah hayırlarınızı artırsın” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri’nin imza töreni için gittiği Sudan’ın başkenti Hartum'da sokakları gezerek sohbet ettiği vatandaşların, Türkiye'ye hayır duasını aldı.

Hartum sokaklarında çay ve kahve satan Hartumlu kadınlarla selamlaşan Çavuşoğlu, daha sonra kadınlara termos, Türk çayı ve kahvesi hediye etti.

Çavuşoğlu, hediyeleri verirken, "Bunlar bizim gönlümüzden gelen hediyelerdir" dedi.

Hediyeleri alan Sudanlı bir kadın da, "Sizin getirdiğiniz hediyeler az değildir. Türkiye için çok hayır dua ediyoruz. İnşallah Allah hayırlarınızı artırsın, yükseltsin. Allah sağlık versin, hayrınız çoktur, sürekli bekliyoruz sizi" ifadelerini kullandı.

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