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İdlib’e bir saldırı daha 10 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İdlib’e bir saldırı daha 10 kişi hayatını kaybetti

Esad rejiminin İdlib’teki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği ağır bombardıman sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Esad rejiminin İdlib’in güneyindeki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği ağır bombardıman sonucu aralarında çocukların da olduğu 10 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi de yaralandı.

Yerel kaynaklar Esad rejiminin özelikle sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını belirtirken, yaralıların sivil savunma ekipleri tarafından sağlık merkezlerine götürüldüğü kaydedildi.

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