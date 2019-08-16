Ordu'da bir kişi sözlüsünü hastanede rehin aldı

ORDU'nun Ünye İlçe Devlet Hastanesinde meydana gelen olayda bir kişi sözlüsü olduğu iddia edilen genç kızla önce tartıştı, sonra hastane içerisinde rehin aldı.

ORDU'da Murat A. (29) adlı kişi sözlüsü olduğu iddia edilen bayanı Ünye Devlet Hastanesine kadar takip etti. Sözlüsünü hastane içerisine kadar takip eden genç adam burada onunla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat A., sözlüsü olduğu iddia edilen kişiyi rehin aldı.

Olaya müdahale etmek isteyen güvenlik görevlilerini gören Murat A., kendisini bıçakla yaraladı. Hastane güvenliğinin olaya müdahale etmesinin ardından Murat A., gelen polislere teslim edildi ve hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.