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Denizlispor Başkanı Ali Çetin 'polis şiddetine maruz kaldım' demişti! Valilikten yanıt geldi

Demirören Haber Ajansı
Denizlispor Başkanı Ali Çetin 'polis şiddetine maruz kaldım' demişti! Valilikten yanıt geldi

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yukatel Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'in Fethiye ilçesinde polis şiddetine maruz kaldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Valilik açıklamasında, Çetin'in polis memurlarına hakaret ve mukavemet göstererek saldırgan tavırlar sergilemesi üzerine biber gazı kullanıldığı ve 1.50 promil alkollü olduğu belirtildi. 

Muğla Valiliği, Yukatel Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'in hastanelik olduğu olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Çetin'in, polis tarafından darp edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1.50 promil alkollü olduğu saptandı
"14 Ağustos 2019 günü saat 19.45 sıralarında Fethiye ilçemiz balık halinde bir restoranda, Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin ve yakınları ile restoran sahibi ve çalışanları arasında çıkan bir rezervasyon tartışmasıyla başlamıştır. Dışarıya taşan tartışma ve arbedeye balık halinde bulunan diğer esnaf ve vatandaşın da dahil olması ile olay büyümüştür. Bu sırada yakın bir mevkide görevli olan trafik ekibimiz, asayiş ekibi gelinceye kadar yaya olarak olay mahalline intikal ederek olayı sakinleştirici, yatıştırıcı olmaya çalışmıştır. 1.50 promil alkollü olduğu raporla saptanan Ali Çetin, hakaret ve mukavemet göstererek saldırgan tavırlarla görevli polislerin görevlerini yapmalarını engellemeye çalışmıştır."

Polislere hakaret ve küfür
"Takviye asayiş ekiplerinin intikalinde Ali Çetin ve beraberinde bulunanların agresif tutum ve davranışlarla, görevli polislerin yakalama işlemi gerçekleştirmesine hakaret ve küfürlerle aktif direnç göstermeleri üzerine; görevli polislerimizce kademeli olarak gaz spreyi ve zor kullanılmıştır. Aşırı alkollü olan şahıs direnmemesi ve küfretmemesi konusunda defaatle uyarılmasına rağmen aynı agresif tutum ve davranışlarını hakaretlerle birlikte doktor raporu almak üzere sevk edildiği Fethiye Devlet Hastanesi'nde de devam ettirmiştir. Olaya müdahale eden polis memurları karşılaştıkları direnç, fiili mukavemet ve hakaretlerden dolayı şikayetçi olurken, Ali Çetin de kendisinin darp edildiği iddiasıyla şikayetçi olmuştur. Meydana gelen olaya Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konulmuş olup, adli ve idari tahkikata başlanılmıştır. Kamuoyuna saygıyla arz olunur."   

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