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Myanmar'daki toprak kaymasında ölü sayısı 69'a yükseldi

Anadolu Ajansı
Myanmar'daki toprak kaymasında ölü sayısı 69'a yükseldi

Myanmar'ın güneydoğusundaki Mon eyaletinde, şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a çıktı.

Myanmar İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Thaton bölgesine bağlı Paung kentinde geçen hafta cuma günü meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 6 kişinin daha cesedinin çıkarılmasıyla ölü sayısının 69'a yükseldiği belirtildi.

Bölgede, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Myanmar'ın güneyinde Bengal Körfezi'nde etkili tropik fırtınanın getirdiği şiddetli yağışlar nedeniyle son 10 günde Mon ve Kayin eyaletlerinde 12 bin kişi tahliye edilmişti.

Son haftalardaki etkili yağışlar sebebiyle ülke genelinde 89 bin kişi, geçici barınaklara ya da kamu binalarına sığınmak zorunda kalmıştı.

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