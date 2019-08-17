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Sancaktepe'de binada şiddetli patlama

Sancaktepe'de bir binanın 5'inci katında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralanırken, dairenin duvar ve pencereleri yere düştü.

Mevlana Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın 5'inci katında bulunan dairede saat 07.30'da patlaması meydana geldi. Şiddeti patlama nedeniyle dairenin duvar ve pencereleri yere düştü.

Gaz sıkışması

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınan bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre, 1 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlamanın gaz sıkışması nedeniyle gerçekleştiği belirtilirken inceleme devam ediyor.

Deprem zanettiler

Öte yandan bir mahalle sakini, patlamanın çok şiddetli olduğunu söyleyerek, ”Deprem oluyor sandık. Çok büyük bir patlamaydı” dedi. Polis, patlamanın nedenini araştırıyor. 

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