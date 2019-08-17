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ABD mahkemesi İran'a ait tanker gemisi için yakalama kararı çıkardı

ABD mahkemesi İran'a ait tanker gemisi için yakalama kararı çıkardı

ABD mahkemesi yayınladığı karar belgesiyle Cebelitarık’ta ele geçirilen İran’a ait tanker gemisi ‘Grace 1’in yakalanması için karar çıkardı.

ABD Cebelitarık özerk yönetimince önce el konulan ardından serbest bırakılan İran'a ait ''Grace 1'' adlı gemiyle ilgili yakalama kararı çıkarttı.

Haftalardır krize neden olan İran’a ait tanker gemisi Grace 1, 2 milyon varilden petrol taşıyordu. ABD’li Avukat Jessie Liu bir haber bülteninde yaptığı açıklamada ABD’nin şikayetlere göre tankere el koyma hakkının olduğunu belirtti.

Washington yönetimi, Grace 1'i, terör örgütü olarak tanımladığı İran'ın İslam Devrim Muhafızları Birliği (IRGC) ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle harekete geçmişti.

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