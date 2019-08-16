Sakarya'da boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Sakarya'da boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde dere kenarında, boğazı kesilmiş halde, kimliği belirsiz, 20-25 yaşlarında erkeğe ait ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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SAKARYA'nın Taraklı ilçesi Göynük Deresi kenarında, bir kişinin yattığını görenler durumu polise bildirdi.

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Sakarya'da boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu - Sayfa 2

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sakarya'da boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu - Sayfa 3

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin öldüğü belirlendi.

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Sakarya'da boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu - Sayfa 4

Polis ekiplerinin cesedin üzerinde yaptığı incelemede cesedin 20- 25 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu ve boğazının kesilerek öldürüldüğü tespit edildi.

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