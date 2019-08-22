AEK Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi play-off maçı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı için Yunanistan'a giden Trabzonspor, 29 Ağustos'ta kendi evinde oynayacakları rövanş maçı için avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Peki AEK-Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanal veriyor?

Transfer sezonunda adından en çok söz ettiren Trabzonspor, bugün oyuncularından avantajlı bir skor getirmelerini hedefliyor. Başkent Atina'daki OAKA Spyros Louis Stadı'nda oynanacak AEK-Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçının detaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Hangi kanalda, saat kaçta?

Başkent Atina'daki OAKA Spyros Louis Stadı'nda AEK'nın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak maç bu akşam saat 21.00'de başlayacak.

Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği AEK - Trabzonspor maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Trabzonsporlular stada gidecek

Ev sahibi taraftarlarına kapalı olan maçta Trabzonspor seyircilerine ise statta 200 kişilik yer ayrıldı.

Kimler kadroda yok?

Trabzonspor'un AEK maçı kadrosunda Fıratcan Üzüm, Kamil Ahmet Çörekçi ve Onazi yer almadı.

Rövanş ne zaman?

Karşılaşmanın rövanşı ise 29 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynanacak ve yine TRT SPOR'dan futbolseverlere ulaşacak.