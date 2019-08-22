Trabzonspor'dan bir bomba daha! Bu sefer Tottenham'ın yıldızı geliyor

Önceki gün Daniel Sturridge transferini açıklayan Trabzonspor, kadrosuna Tottenham'dan Victor Wanyama'yı kiralık olarak kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

John Obi Mikel ve Daniel Sturridge gibi İngiltere'nin yıldızlarını transfer eden Trabzonspor, hız kesmeden bir ismi daha kadrosuna katmak için harekete geçti.

6 numaraya bir takviye yapmayı planlayan bordo mavili ekip, Tottenham'ın kiralık olarak göndermek istediği Victor Wanyama için maliyet araştırmasına başladı.

Kiralık olarak düşünülüyor

İngiliz ekibi Tottenham'ın kiralık listesine koyduğu Kenyalı oyuncu için çalışma başlatan Karadeniz devi, önümüzdeki günlerde resmi girişimlere başlayacak.

Daha önce 3 büyükler istemişti

İsmi daha önce Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da anılan 28 yaşındaki oyuncunun da daha fazla süre alabileceği bir takıma kiralanmak istediği gelen haberler arasında yer alıyor.