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İstanbul'da göç eden leyleklerin çatıdaki molası görenleri mest etti

İhlas Haber Ajansı

 Ümraniye'de göç eden leylek sürüsü, şiddetli yağmur nedeniyle mola vererek binaların çatısında yağmurun dinmesini bekledi.

Ümraniye üzerinde göç eden leylek sürüsü, yağan şiddetli yağmur nedeniyle yolculuklarına mola vermek zorunda kaldı. Binaların çatısına konan onlarca leylek yağmurun dinmesini bekledi.

Göç yolculuklarına mola veren leyleklerin çatıda beklemesi görenleri mest etti. Öte yandan Ümraniye Belediyesine bağlı zabıta ekipleri leyleklerin verdiği molada rahatsız olmamaları için nöbet tuttu.

Zabıta ekipleri, apartmanın etrafında leylekler için bekledi. 
Göçe yağmur arası vererek çatıda bekleyen leylek sürüsü drone ile havadan da görüntülendi.

Görüntülerde onlarca leylek çatıda bekliyor. Leyleklerin rahatsız olmamaları için zabıta ekipleri nöbet tutuyor. Leyleklerin çatıda beklediği anlar görenleri mest etti. 

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