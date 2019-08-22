Erdoğan AK Parti'de revizyonu nasıl yapacak? Selvi'den çok konuşulacak kulis

Abdulkadir Selvi, kaleme aldığı yeni yazısında AK Parti'de olması beklenen revizyon ile ilgili aldığı kulis bilgilerini paylaştı. Selvi, Erdoğan’ın köklü değişiklikler yapmayacağını belirterek "Kongre sürecine yayılmış olan uzun vadeli bir yenileşme olacak." dedi.

Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı "yakından tanıyan" kişilerle yaptığı görüşmeler sonrası "Radikal değişiklikler beklemiyorum. Ama bazı değişiklikler olacağı kesin." izlenimini taşıdığını yazdı.

"Küçük düzenlemelerle yetinecek"

Selvi "Yakın çevredeki beklenti, Erdoğan’ın küçük düzenlemelerle yetineceği yönünde. Kongre sürecini başlatarak hem parti bütünlüğünü korumayı hedefliyor, hem de partideki değişimi doğal süreci içinde gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu AK Parti yönetiminde bir değişiklik olmayacağı anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

Kongre sürecine yayılmış olan uzun vadeli bir yenileşme olacak.

Ekonomi yönetimi

Selvi, Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ile ilgili de "Erdoğan seçimlerin hemen ardından yapılan MYK toplantısında ekonomi yönetiminin başarılı olduğunu söylemişti. Şu ana kadar ekonomi yönetiminde değişiklik olacağı sinyalini vermedi." değerlendirmesi yaptı.

"Eski arkadaşlarımız bizi sırtımızdan hançerledi"

Selvi sözlerini şu şekilde sürdürdü: Erdoğan, siyaset dilinde ve ülke yönetimindeki tarzında köklü bir değişiklik yapacak mı? Yakın çevre bunun söz konusu olmadığı noktasında hemfikir. Çünkü Erdoğan bu noktalarda bir yanlışlık görmüyor.İstanbul seçimlerinin kaybedilmesini “Eski arkadaşlarımız bizi sırtımızdan hançerledi” olarak değerlendiriyor. Eski arkadaşlar kim? Yereli bilmiyorum ama Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’nun kast edildiği net.

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