MHP'li Cemal Enginyurt ile AK Partili Mustafa Yeneroğlu'nun kavgası bomba

HDP'li 3 büyükşehir belediyesine atanan kayyumlar sonrası Van'da gösteri düzenleyen eylemcilere polisin müdahalesine tepki gösteren AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'na ummadığı bir yerden karşılık geldi.

Bir grup gösterici, İçişleri Bakanlığının HDP'li Mardin, Van ve Diyarbakır büyükşehir belediye başkanlıklarına kayyum atamasına tepki gösterdi. Güvenlik güçleri, protestoculara müdahale etti.

Yeneroğlu: Bu vahşet kabul edilemez

Mustafa Yeneroğlu, Van'da kayyum atamalarını protesto edenlere güç kullanan polis memurları hakkında Twitter'dan yaptığı açıklamada "Van'daki bu görüntüler korkunç! Hukuk içinde görevini yapan emniyet güçlerimizi de zan altında bırakan bu vahşet kabul edilemez! Vatandaşlarımıza bu zalimliği reva gören kişilerin bir an evvel görevden alınması ve yargılanması için gereken mutlaka yapılacaktır." dedi.

Yazıklar olsun PKK sevicisi

Cemal Enginyurt, Mustafa Yeneroğlu'na Twitter'dan yanıt vererek şunları söyledi:

Polis,Van da izinsiz gösteri yapan hdpkklı gruba sert müdehale etmiş.AKP’li Mustafa Yeneroğlu,bu duruma vahşet diyerek, Van’daki polislerin görevden alınmasını ve yargılanmasını istemiş.

Mustafa! Görevden alınması,hatta Ak Parti de saniye geçmeden yol verilmesi gereken sensin. — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) August 21, 2019

AKP Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Van’daki polislerin görevden alınmasını ve yargılanmasını istedi! PKK sevicisi Mustafa! 3 Vatan evladı, o dayak yemesine acıdığın tiplerin,dağdaki köpek arkadaşları tarafından ŞEHİT edildi.

Hadi bakalım PKK için ne diyeceksin?Yazıklar olsun. — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) August 21, 2019