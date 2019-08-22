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MHP'li Cemal Enginyurt ile AK Partili Mustafa Yeneroğlu'nun kavgası bomba

MHP'li Cemal Enginyurt ile AK Partili Mustafa Yeneroğlu'nun kavgası bomba

HDP'li 3 büyükşehir belediyesine atanan kayyumlar sonrası Van'da gösteri düzenleyen eylemcilere polisin müdahalesine tepki gösteren AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'na ummadığı bir yerden karşılık geldi.

Bir grup gösterici, İçişleri Bakanlığının HDP'li Mardin, Van ve Diyarbakır büyükşehir belediye başkanlıklarına kayyum atamasına tepki gösterdi. Güvenlik güçleri, protestoculara müdahale etti.

Yeneroğlu: Bu vahşet kabul edilemez

Mustafa Yeneroğlu, Van'da kayyum atamalarını protesto edenlere güç kullanan polis memurları hakkında Twitter'dan yaptığı açıklamada "Van'daki bu görüntüler korkunç! Hukuk içinde görevini yapan emniyet güçlerimizi de zan altında bırakan bu vahşet kabul edilemez! Vatandaşlarımıza bu zalimliği reva gören kişilerin bir an evvel görevden alınması ve yargılanması için gereken mutlaka yapılacaktır." dedi.

Yazıklar olsun PKK sevicisi

Cemal Enginyurt, Mustafa Yeneroğlu'na Twitter'dan yanıt vererek şunları söyledi:

Ne olmuştu?

Van'da HDP'li 3büyükşehir belediyelere atanan kayyum atamalarını protesto etmek için eylem yapan gruba polisin çok sert müdahale görüntüleri kamuoyuna yansımış ve tepki çekmişti.

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