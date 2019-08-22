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ABD'nin ham petrol stokları tahmin edilenden fazla azaldı

ABD'nin ham petrol stokları tahmin edilenden fazla azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2.7 milyon varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2.7 milyon varil (yüzde 0.6) azalarak 437.8 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1.9 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 1.6 milyon varil artış kaydetmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta değişiklik göstermedi ve 644.8 milyon varilde kaldı.

ABD'nin benzin stokları geçen hafta 0.3 milyon varil (yüzde 0.1) artışla 234.1 milyon varile yükseldi. Benzin stokları bir önceki hafta 1.4 milyon varil azalmıştı.

Petrol üretimi

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 497 bin varil düşüşle 7,21 milyon varile gerilerken, ihracatı ise günlük ortalama 120 bin varil artışla 2,80 milyon varile yükseldi.

Böylece, 10-16 Ağustos haftasında ABD'nin ham petrol üretimi günlük yaklaşık 12,3 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

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