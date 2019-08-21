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ABD Başkanı Trump'tan DEAŞ yorumu

Anadolu Ajansı
ABD Başkanı Trump'tan DEAŞ yorumu

Kentucky eyaletine hareket etmeden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, binlerce DEAŞ mensubunun tutukladığını belirterek, "Avrupa bu kişileri geri almalı. Eğer almazlarsa ABD'nin bu kişileri geldikleri yere gere göndermekten başka şansı kalmayacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kentucky eyaletine hareket etmeden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD'nin binlerce DEAŞ mensubunu tutukladığını belirten Trump, "Avrupa bu kişileri geri almalı. Eğer almazlarsa ABD'nin bu kişileri geldikleri yere gere göndermekten başka şansı kalmayacak" ifadesini kullandı. 

ABD'nin binlerce kilometre uzaktan bile DEAŞ ile savaştığını söyleyen Trump, bu bölgede uzun süre kalmayı düşünmediklerini ve Türkiye de dahil olmak üzere bölge ülkelerinin DEAŞ'a karşı daha çok mücadele etmesi gerektiğini belirtti.

Demokratların İsrail'den uzaklaştığını savunan Trump, "Eğer Demokratlara oy veriyorsanız, Yahudi toplumuna ve İsrail'e sadık değilsinizdir" diye konuştu.

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