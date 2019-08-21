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Antalya Büyükşehir Belediyesinden soruşturma açıklaması

Anadolu Ajansı
Antalya Büyükşehir Belediyesinden soruşturma açıklaması

ANTALYA Büyükşehir Belediyesine ait barınaktaki 'hayvanlara kötü muamelede bulunulup bazılarının asitle öldürüldüğü' iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

ANTALYA Kepezaltı Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevindeki sahipsiz kedi ve köpeklere kötü şartlarda bakıldığı ve bazılarının ölüme terk edildiği yönünde sosyal medyada yer alan görüntüler, hayvanseverlerin tepkisini çekti.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan paylaşımların bazılarında, hayvanların asitle öldürüldüğü iddiaları da yer aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, sosyal medyada Kepezaltı Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevine ait olduğu öne sürülen görüntülerin ihbar kabul ederek, harekete geçildiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı vurgulanan açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nurettin Mert Batu ve bazı hayvanseverlerin iddialarla ilgili yerinde yaptığı incelemede olumsuz bir duruma rastlanılmadığı kaydedildi.

Açıklamada, soruşturmanın sonucunun kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

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