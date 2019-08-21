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Beşiktaş, Ricardo Quaresma ile yollarını ayırıyor!

Beşiktaş, Ricardo Quaresma ile yollarını ayırıyor!

Beşiktaş, Portekizli yıldız Ricardo Quaresma ile yollarını ayırma kararı aldı. Quaresma, kulüp bulamaması halinde kadro dışı bırakılacak.

Beşiktaş'ta takımın sembol isimlerinden biri olan Ricardo Quaresma ile yollar ayrılıyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı ve İkinci Başkan Serdal Adalı'nın "Takımda kalmalı" dediği Quaresma'nın Başkan Fikret Orman tarafından kadroda düşünülmediği öğrenildi.

Avukatına bilgi verildi
Ricardo Qauresma'nın kulüp bulamaması halinde kadro dışı bırakılacağı, 35 yaşındaki oyuncunun avukatına tebliğ edildi. Yönetimin bu hareketi sonrası yıldız oyuncunun nasıl bir tavır takınacağı ise merak konusu oldu.

Siyah beyazlı formayla 227 maça çıkan Quaresma, 38 gol, 78 asistlik performans sergiledi.

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Instagram hesabından açıklama yapan Quaresma, "Sözleşmemin son yılında takımda kalıp kulübüme yardım etmek istiyorum. Şampiyon olmak için kalacağım. Hepinizi kucaklıyorum. Sonsuza dek Beşiktaş" yazdı.

Bazı yayın organlarında Beşiktaş'ın, Quaresma ile yollarını ayırma kararı aldığı iddia edilmişti. Quaresma, Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynadığı maça ilk 11'de başlamıştı.

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