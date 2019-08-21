Beşiktaş, Kevin N'Koudou ile 4 yıllığına anlaştı

Beşiktaş, Tottenham'da forma giyen Kevin N'Koudou ile 4 yıllığına anlaşmaya vardı.

Siyah beyazlı ekip, N’Koudou transferinde mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş yönetimi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’da forma giyen Kevin N’Koudou ile 4 yıllığına anlaşmaya vardı.

Siyah beyazlılar, oyuncunun kulübüne 4.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Beşiktaş, futbolcuya ise 1.6 milyon euro ödeyecek.

Oyuncunun bu gece İstanbul’a gelmesi ve yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.

Tottenham’ın 2016’da Marsilya’dan 11 milyon euroya aldığı genç oyuncu, kariyerinde 119 maçta, 14 gol attı.