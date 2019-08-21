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Eminönü'nde sel felaketi yaşanmıştı! Ekrem İmamoğlu düğmeye bastı!

Demirören Haber Ajansı
Eminönü'nde sel felaketi yaşanmıştı! Ekrem İmamoğlu düğmeye bastı!

İSTANBUL Eminönü'nde  Cumartesi günü yaşanan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketiyle ilgili çalışma başlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni bir planı devreye soktu. 

İSTANBUL genelinde Cumartesi günü etkili olan sel nedeniyle Eminönü sular altında kalmıştı.

Konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2 ayrı boru hattı kurulmasını kararlaştırdı. Bu hatlar ile meydan ve alt geçide biriken sular denize tahliye edilecek.

Alt geçidin tahliye kapasitesi 5 kat büyüyecek
Eminönü alt geçidinde yer alan terfi istasyonundaki tek pompa kısa zamanda 6 yeni ve daha büyük pompa ile değiştirilecek. Ardından yerin altından boru itme metoduyla 2 ayrı terfi hattı yapılacak.

Böylece meydan ve alt geçide biriken suların anında denize tahliye edilmesi hedefleniyor.

Öte yandan Eminönü alt geçidindeki dükkanları zarar gören vatandaşlara İBB tarafından 3 ay boyunca karşılıksız maddi yardım sağlanacağı açıklandı. Zarar gören iş yerlerin bakım ve onarımının da İBB tarafından yapılacağı kaydedildi. 

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