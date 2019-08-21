Türkiye'nin Morek üssünde son durum ne? Esed yolu tamamen kapattı bombalıyor

İDLİB'de bulunan Türkiye'nin Morek gözlem üssü Suriye askerleri tarafından ablukaya alınmış durumda. Bugün bölgeden gelen son dakika haberler endişe verici oldu.

Dün Han Şeyhun ve M5 yolunu ele geçiren Suriye ve Rusya uçakları İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesini bombalamaya başladılar. Türkiye'nin gözlem üssünün olduğu Morek ilçesi de bombardıman yapılan yerler arasında. Uçaklar, İdlib'in Maaretinuman ve Serakib ilçesini, Temaniye beldesi, Beşiriyye, Tuh, Tel Mennis ve Maarşimarin köylerini de hedef aldı.

Saldırılarda Beşiriyye köyünde 2, Tuh'ta 1, Maarşimarin'de 1 sivil ve Tel Mennis'te 1 sağlık çalışanı olmak üzere toplam 5 kişi yaşamını yitirdi, en az 10 sivil yaralandı.

Rus savaş uçaklarının hedef aldığı Tel Mennis'teki Rahmet Hastanesi de hizmet dışı kaldı. Muhaliflere ait uçak gözlem evi, Tuh ve Tel Mennis'i vuran uçakların Rusya'ya ait olduğunu duyurdu.

Morek Üssünün karşısına tank taburu

Bombardımanla birlikte Türkiye'nin Morek üssü üstündeki baskı da artıyor. Gelen son haberlere göre Suriye ordusu Morek gözlem noktası karşısına 1 tank taburu yerleştirdi. Dün Suriye askerlerinin üste bulunan Türk askerlerine telsizle bölgeyi boşaltma çağrıları yapılmıştı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise Morek üssünü boşaltmayacaklarını duyurmuştu.

Morek üssü, Han Şeyhun'un yaklaşık 10 kilometre güneyinde TSK'ya ait bir gözlem noktası

Esed yolu tamamen kapattı

Han Şeyhun ile birlikte M5 yolunu ele geçiren Esed güçlerinin bugün de Al Teri köyünü ve tepesini ele geçirdi. Böylece Morek kasabasına giden tüm yollar kapatılmış oldu.

TÜRK UÇAKLARI UÇTU İDDİASI Morek'teki sıcak gelişmeler sonrasında sosyal medyada Türkiye'ye ait F-16 savaş uçaklarının İdlib'de uçtuğu iddiaları gündeme geldi. İdlib hava sahası üzerinde uçuş sadece silahsız İHA ile yapılıyor. TSK'nın savaş uçaklarının sınır hattında devriye uçuşu yaptıkları ve Suriye hava sahasına girmedikleri öğrenildi. İddiaların Suriye kaynaklı olduğuna dikkat çeken güvenlik uzmanları "Haber Suriye kaynaklı ve Ankara&Moskova arasını açmaya yönelik' uyarasını yapıyorlar.

Türk konvoyunun durumu

Morek'deki 9 numaralı gözlem noktasına destek için yola çıkan ve bombardıman nedeniyle bölgeye giremeyen Türk askeri konvoyunun Hish mevkiinde yeni bir gözlem noktası inşa ettiği iddia ediliyor.

İdlib'in özelliği

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi olarak biliniyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı. Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.