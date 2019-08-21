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Galatasaray'da Kostas Mitroglou ve Valentine Ozornwafor gönderiliyor!

Galatasaray'da Kostas Mitroglou ve Valentine Ozornwafor gönderiliyor!

GALATASARAY'da Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun transferi beklenirken, Kostas Mitroglou ve Valentine Ozornwafor ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir.

Süper Lig'den de talipleri olan ve geçtiğimiz günlerde Kayserispor'a kiralacağı iddia edilen Ozornwafor, İspanya'ya gidiyor. Öte yandan Kostas Mitroglou için de PSV devrede ve transferi yüzde 90 oranında bitti.

Ozorwafor'e İspanyol talip

Valentine Ozornwafor ile alakalı Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşandı. Nijeryalı stopere İspanya'nın Almeria Kulübü talip oldu. Ozornwafor, Almeria'ya kiralık olarak gönderilecek. Sarı kırmızılıların KAP bildirimini de önümüzdeki saatlerde yapması bekleniyor.

Mitroglu için PSV ile görüşmeler başladı

Sarı kırmızılılarda kadroda düşünülmeyen Mitroglou için de PSV ile görüşmeler başladı. Galatasaray, Yunan golcünün kiralanması konusunda Hollanda kulübüyle görüşmelere başladı. Tecrübeli futbolcunun da PSV'ye kiralanması bekleniyor. Cimbom, Mitroglou için 2 milyon 600 bin Euro'luk ücretinden sadece 750 bin Euro'yu Yunan futbolcuya verecek.

Mitroglou ve Ozornwafor'un ayrılması durumunda Galatasaray'da yabancı oyuncu sayısı 13'e düşecek. 

İki futbolcu ile ilgili KAP açıklamalarının bugün yapılması bekleniyor. 

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