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Şırnak'ta terör operasyonu... Şehit ve yaralı askerler var!

Anadolu Ajansı
Şırnak'ta terör operasyonu... Şehit ve yaralı askerler var!

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Silopi ilçesi sınırlarında bulunan Kösreli köyü bölgesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışanlarının emniyetini almak ve bölgede bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirmesi maksadıyla icra edilen "Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun" operasyonu düzenlendi.

Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı birlikleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada bir asker şehitoldu, 3 asker yaralandı.

Bölgede operasyon sürüyor.

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