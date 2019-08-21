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Sivas'ta iki köpeği traktöre bağladı! Vali kayıtsız kalmadı gözaltına alındı

Sivas'ta iki köpeği traktöre bağladı! Vali kayıtsız kalmadı gözaltına alındı

SİVAS'ın Kangal İlçesinde bir vatandaşın iki kangal köpeğini traktörün arkasına bağlayarak sürüklediği o anlar bir vatandaş tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşımları gören Sivas Valisi Salih Ayhan hemen harekete geçti.

Sivas'ın Kangal ilçesi Çetinkaya Külekli köyü yakınlarında yaşanan olayda kimliği bilinmeyen bir sürücü 2 kangal köpeğini traktörün arkasına bağlayarak kilometrelerce sürükledi. Duruma şahit olan bir kişi olup bitenleri cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Çekilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Sivas Valisi sosyal medya hesabından paylaştı

Paylaşımları gören Sivas Valisi Salih Ayhan harekete geçti. Ayhan bu kötülüğü yapanın cezalandırılacağını belirtti. Ayhan sosyal medya hesabında bu videoyu paylaşarak “Hayvanlara gösterilen şefkatin, yapılacak iyiliğin karşılıksız kalmayacağı gibi, yapılan bu kötülüğün de cezasını vermek için konuyu vazife edindiğimin bilinmesini isterim. Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

Gözaltına alındı

Paylaşımdan kısa süre sonra kişinin kimliği tespit edildi. Köpeklere eziyet eden M.A. ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak 5199 sayılı kanun kapsamında hakkında işlem başlatıldı.

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