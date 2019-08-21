HABER /  MEDYA
ADV Şampiyonların Tercihi Medipol

Ünlü gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü

Ünlü gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü

Ünlü gazeteci Uğur Dündar'ın kayınvalidesinin eşi Baykal Çaygöz hayatını kaybetti.

Usta gazeteci Dündar'ın kayınvalidesinin eşi  Baykal Çaygöz hayatını kaybetti. Dündar haberi sosyal medyadan duyurdu. 

Uğur Dündar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle oldu:

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Everton'da aradığını bulamayan Cenk Tosun'dan flaş Beşiktaş itirafı
Everton'da aradığını bulamayan Cenk Tosun'dan flaş Beşiktaş itirafı
Temel Karamollaoğlu Ahmet Davutoğlu Ali Babacan ve Abdullah Gül ile görüşeceğini açıkladı!
Temel Karamollaoğlu Ahmet Davutoğlu Ali Babacan ve Abdullah Gül ile görüşeceğini açıkladı!
Van Belediyesi'ne kayyum atanan Vali Bilmez belediye meclisini feshetti
Van Belediyesi'ne kayyum atanan Vali Bilmez belediye meclisini feshetti
İYİ Parti'nin HDP'li başkanlar açıklaması! AK Partili Mehmet Muş ateş püskürdü
İYİ Parti'nin HDP'li başkanlar açıklaması! AK Partili Mehmet Muş ateş püskürdü
Mehmetçik korkusu PKK'yı şekilden şekile soktu teröristin giydiği uzaylı kostümü olay
Mehmetçik korkusu PKK'yı şekilden şekile soktu teröristin giydiği uzaylı kostümü olay
Denizli'de bağ evinde genç kıza 4 saat tecavüz ettiler
Denizli'de bağ evinde genç kıza 4 saat tecavüz ettiler
ÖNCEKİ HABERLER
Çin sel felaketleriyle imtihan veriyor! En az 200 ölü
Çin sel felaketleriyle imtihan veriyor! En az 200 ölü
Kayseri'de Temmuz ayında meydana gelen kazalarda 337 kişi yaralandı
Kayseri'de Temmuz ayında meydana gelen kazalarda 337 kişi yaralandı
Acun Ilıcalı'nın eski bacanağı Erzurumspor'a transfer oldu
Acun Ilıcalı'nın eski bacanağı Erzurumspor'a transfer oldu
Emekli maaşları ne oldu son haber 2020 emekli maaşı kaç para?
Emekli maaşları ne oldu son haber 2020 emekli maaşı kaç para?
Gençlerbirliği orta sahasını Brezilya'lı Fabricio Baiano ile güçlendirdi
Gençlerbirliği orta sahasını Brezilya'lı Fabricio Baiano ile güçlendirdi
Hükümet ile Memur-Sen uzlaşamadı! Toplu sözleşme Hakem Kurulu'na gidiyor
Hükümet ile Memur-Sen uzlaşamadı! Toplu sözleşme Hakem Kurulu'na gidiyor
Yorumlar