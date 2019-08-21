Ünlü gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü

Ünlü gazeteci Uğur Dündar'ın kayınvalidesinin eşi Baykal Çaygöz hayatını kaybetti.

Usta gazeteci Dündar'ın kayınvalidesinin eşi Baykal Çaygöz hayatını kaybetti. Dündar haberi sosyal medyadan duyurdu.

Uğur Dündar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle oldu: