Ünlü gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü
Ünlü gazeteci Uğur Dündar'ın kayınvalidesinin eşi Baykal Çaygöz hayatını kaybetti.
Usta gazeteci Dündar'ın kayınvalidesinin eşi Baykal Çaygöz hayatını kaybetti. Dündar haberi sosyal medyadan duyurdu.
Uğur Dündar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle oldu:
İzmir'in yetiştirdiği ünlü seramik sanatçısı ve ressam kayınvalidem merhume Ümran Baradan'ın eşi,İnş. Yük.Müh. değerli insan Baykal Çaygöz'ü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.— Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) August 20, 2019
Cenazesi Perşembe günü,İzmir-Alsancak Hocazade Camisi'nden, öğle namazını müteakiben kaldırılacaktır. pic.twitter.com/csnk3a2wXo