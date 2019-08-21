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Rekabet Kurumu'nda Türk Eczacılar Birliğine hakkında soruşturma

Rekabet Kurumu'nda Türk Eczacılar Birliğine hakkında soruşturma

Türkiye Rekabet Kurumu Türk Eczacılar Birliği hakkında soruşturma açtığını duyurdu. Rekabet Kurulu gerekçe olarak eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirlediği iddiasını öne sürdü.

Eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirlediği iddia edilmişti. Söz konusu iddia üzerine Rekabet Kurulu, Türk Eczacıları Birliği hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulundan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bulgular ciddi ve yeterli 

"Türk Eczacıları Birliğinin eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirleyerek 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 24.07.2019 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak; Türk Eczacıları Birliği hakkında soruşturma açılmasına, 19-26/390-M sayı ile karar verdi."

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