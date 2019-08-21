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Ukrayna'da polis tarafından durdurulan araç gaza bastı polis sürüklendi işte o görüntüler

Demirören Haber Ajansı
Ukrayna'da polis tarafından durdurulan araç gaza bastı polis sürüklendi işte o görüntüler

Ukrayna’da polis tarafından durdurulan sürücü, aniden gaza bastı. Otomobilin kapısına tutunan polis, yolda sürüklendi. Sürücünün 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi.

Olay, Ukrayna’nın Dnipropetrovsk bölgesinde meydana geldi. Polis çevirmesinde durdurulan sürücü, polisle konuştuğu sırada aniden gaza bastı. Kaçan sürücünün otomobilinin kapısına tutunan polis, yolda metrelerce sürüklendi.

Polisin, olayda hafif yaralandığı belirtilirken; gözaltına alınan sürücünün 3 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya olduğu bildirildi.

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