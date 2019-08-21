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Denizli'de bağ evinde genç kıza 4 saat tecavüz ettiler

Denizli'de bağ evinde genç kıza 4 saat tecavüz ettiler

DENİZLİ’de 24 yaşındaki bir kadın zorla götürüldüğü bağ evinde iki kişi tarafından darp edilip, 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı. Olay sonrası polis tarafından yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Korkunç lay Buldan ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, Onur G., (25) ve Ercan G. (25) isimli şahıslar, geçtiğimiz hafta önceden tanıdıkları N.K. (24) isimli kadınla buluştu.

Daha sonra gezme bahanesi ile N.K.’yi otomobile alan şahıslar kadınla birlikte Kestane Deresi mevkiine gitti. Burada bir süre kalan şahıslar daha sonra N.K.’yi iddialara göre zorla bağ evine götürdü. Genç kadını önce çırılçıplak soyan Onur G. ve Ercan G., daha sonra N.K.'yi darp etti. Ardından şahısların N.K.’ye cinsel istismarda bulundukları öne sürüldü. Talihsiz kadının yaklaşık 4 saat boyunca darp ve cinsel istismara maruz kaldığı öğrenildi. 

Gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı 
Kimseye bir şey söylemeyeceği konusunda şahısları ikna eden N.K.’yi ardından evine bırakan Onur G. ve Ercan G., sonrasında ise hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam etti. 

Olayın ertesi gününde ise N.K., polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri önce Onur G.’yi ardından olayın diğer faili olduğu iddia edilen Ercan G.’yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
Öte yandan, olayın ardından N.K.’nin herhangi bir koruma talebinde bulunmadığı öğrenildi. 

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