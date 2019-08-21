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Öğrencilere kötü haber! KYK yurtlarına yüzde 20 zam geldi

Öğrencilere kötü haber! KYK yurtlarına yüzde 20 zam geldi

Üniversite öğrencilerin yurt bulma maratonu başlarken Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yüzde 20 zam yapıldı. Buna göre en düşük yurt ücreti 200 lira oldu.

Yeni ücret tarifesine göre, en düşük yurt ücreti 168 liradan 200 liraya çıkarıldı. 2019-2020 yılında 6 veya 8 kişilik odalarda kalacak en düşük yurt ücretlerine yapılan zam oranı yüzde 19’un üzerine çıktı. 

Öğrencilerin zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurtta yapacakları zarara karşılık olarak alınan güvence bedeli de en düşük yurt modelinde 224 liradan 273 liraya çıkarıldı.

Kıbrıs'taki yurtlara zam yüzde 30
Geçen yıl 180 lira olan yurtların ücreti 215 lira, 213 lira olanlar 250 lira, 237 lira olanlar 280 lira, 258 lira olanlar 310 lira olarak belirlendi. Devlet yurtlarında en yüksek 285 lira olan yurt modelindeki yatak ücreti de zamlı tarifede 340 liraya yükseldi. Bu yurtların güvence bedeli 380 liradan 465 liraya yükseltildi. Kıbrıs'taki devlet yurtları için ise zam yüzde 30'un üzerine çıkartılarak 300 lira olan ücretler 400 lira olarak belirlendi.

Boş yatak azaldı
KYK Genel Müdürlüğü’ne yurt başvuru süresi 26 Ağustos’ta sona erecek. Geçen yıl 427 bin 152 başvurudan sadece 381 bin 852 öğrenci yurtlara yerleştirilebildi. KYK yeni dönemde kullanılacak 244 bin 743 boş yatak bulunduğunu açıkladı.

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