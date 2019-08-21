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Tunç Soyer üniversiteli gençleri otogarda karşıladı! Gençler şaşkınlıklarını gizleyemedi

Tunç Soyer üniversiteli gençleri otogarda karşıladı! Gençler şaşkınlıklarını gizleyemedi

İzmir'deki üniversitelerden birini kazanarak kayıt için kente gelen gençleri İzmir otogarında sürpriz bir isim karşıladı. Sabahın erken saatlerinde otogara giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gönüllü gençlerle birlikte İzmir'in yeni sakinlerine 'Hoş geldiniz' dedi.

Üniversite öğrenimi için başka kentlerden İzmir’e gelen gençleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer otogarda karşıladı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte İzmir Otogarı'na giden Soyer, önce "İzmir Gençlere Kucak Akıyor" proje ekibiyle buluşarak gönüllü gençlere özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti. Üniversiteli gençler ve aileleriyle çay içerek bir süre sohbet eden Başkan Soyer, daha sonra da karşılama ekibinin çalışmasına katıldı.

Gençler Soyer'i görünce şaşırdı

Farklı şehirlerden İzmir'deki üniversitelere kayıt yaptırmaya gelen öğrenciler otobüsten iner inmez karşılarında Başkan Soyer'i görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ilçe belediyeler, sivil toplum örgütleri ve gönüllülerin desteğiyle düzenlenen "İzmir Gençlere Kucak Açıyor" projesi İzmir’e gelen gençlere kenti tanıtıyor ve onların kente ve kentteki sosyal-kültürel hayata uyum süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. 

"Gençlerimizle gurur duydum" 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir Gençlere Kucak Açıyor" projesi sayesinde gençler üzerindeki yabancı bir yere gelme duygusunun anında kırıldığını belirterek, "Çünkü onları güler yüzle, heyecanla karşılayan akranları var. Çok hoş, çok güzel bir şey bu. İzmirlinin dayanışmasını gösteren çok güzel bir başlangıç. Bunun için İzmir üniversitelilerin en çok keyif aldığı kentlerin başında geliyor. Çok gurur duydum İzmirli gençlerimizle" diye konuştu. Öğrenciler ve aileler ise sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Soyer’e teşekkür etti. 

"İzmir Gençlere Kucak Açıyor" 

19 Ağustos Pazartesi gününden bu yana sahada olan "İzmir Gençlere Kucak Açıyor" projesi gönüllüleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte otobüslerden inen gençlere ve ailelerine yardımcı oluyor. Üniversitelere kayıt için İzmir dışından gelen kentin yeni sakinlerinin endişelerini azaltmak ve onlara yardımcı olmak amacıyla başlatılan projede öğrenciler sıcak çorba, çay ve poğaça ikramıyla karşılanıyor. Barınma ve kayıt konusundaki soruları yanıtlanan öğrenciler, ücretsiz servislerle üniversitelerine ulaştırılıyor.

Projeye bir çok vakıf ve belediye destek sağlıyor

Üniversitelerde kurulan danışma masalarında öğrencilere kayıt ve barınma konularında rehberlik hizmeti veriliyor. Üniversite krokisinden ulaşım haritalarına, barınma ve kültürel ihtiyaçlarıyla ilgili bilgilerden sosyal etkinliklere kadar birçok konuda broşürler verilen öğrencilere otogardaki bekleme noktasında ücretsiz kablosuz internet gibi hizmetler de sunuluyor. Projeye İzmir Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı ve ilçesinde kamu üniversitesi bulunan Balçova, Bornova, Buca ve Çiğli belediyeleri destek veriyor. 

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