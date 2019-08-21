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Amazon, Apple ve Facebook gibi dev şirketlere soruşturma açılıyor

Amazon, Apple ve Facebook gibi dev şirketlere soruşturma açılıyor

ABD Adalet Bakanlığı, büyük teknoloji şirketlerinin pazar güçlerini kullanarak rekabeti etkileyip etkilemediğini araştıracak olması nedeniyle dev şirketlere soruşturma açacak.

Aralarında Alphabet, Amazon, Apple ve Facebook'un da bulunduğu dev teknoloji şirketlerine soruşturma açılacak olması konusunda açıklama yapan New York Başsavcısı Letitia James, başsavcıların büyük teknoloji şirketlerinin sahip olduğu veri konusunda endişeli olduğu ve kullanıcı mahremiyetini tehlikeye atan rekabete aykırı eylemlerinden dolayı büyük teknoloji şirketlerini sorumlu tutacağını belirtti.  

ABD Adalet Bakanlığı, Temmuz'da büyük teknoloji firmaları hakkında "araştırma, sosyal medya ve online perakende satış" gibi konularda rekabete aykırı uygulamaları sebebiyle soruşturma açılacağını belirtmişti. 

Dijital sömürgeciliğe neden oluyor
Geçen ay AA'ya konuşan Yale Üniversitesi'nde konuk araştırmacı olarak görev yapan Michael Kwet, silikon vadisinin dev şirketlerinin tüm dünyada eğlence ve e-ticaret gibi pek çok alanda tekelleşerek dijital sömürgeciliğe neden olduğunu anlatmıştı.

google

Değerleri 4 trilyon doları aşıyor
Google, Amazon, Facebook, Apple ve Microsoft'tan oluşan beşlinin değerinin 4 trilyon doları aştığına dikkati çeken Kwet, dev teknoloji şirketlerinin veriler üzerinden insanların her hareketini takip ettiğini söylemişti. 

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