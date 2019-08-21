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İstanbul'da beklenen sağanak başladı! İBB'den dikkat çeken önlem

İstanbul'da beklenen sağanak başladı! İBB'den dikkat çeken önlem

İSTANBUL'da sağanak yağışın başlaması ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi, su baskınlarının oluşmaması için kent genelinde mazgalları açık tutuyor.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, kentte yarın sabaha kadar aralıklarla yerel sağanak geçişleri olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Anadolu Yakası ve kuzey bölgelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji ve AKOM'dan uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İBB AKOM verilerine göre, İstanbul güne 22 dereceler civarında seyreden hava sıcaklıkları ile parçalı bulutlu yerel yağmurlu başladı. Gün boyu parçalı ve çok bulutlu olacak havanın, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanağa dönüşebileceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli sağanak

Özellikle bugün akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere kentte aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinden, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Mazgallar açık tutuluyor

İBB, ani ve kuvvetli yağmurun yollarda göllenme ve kot seviyesinin altında kalan yerlerde su baskını hadiselerine neden olmaması için şehir genelinde mazgalları açık tutuyor. Kentte hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normalleri civarında 29-32 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.

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