Bu bir arka kapı yağmuru! Meteoroloji profesörü İstanbul'u uyardı MGM twit attı
Meteoroloji İşleri Müdürlüğü şiddetli ve gök gürültülü sağanak yağış için son dakika uyarıları geçerken, Profesör Mikdat Kadıoğlu 'arka kapı yağmuru geliyor' dedi.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden arka arkaya 3 son dakika uyarısı geldi. İlk uyarıda Kocaeli ve Sakarya illerinde için çok şiddetli yağış görüleceği haber verildi. Yağışlar sadece bu iki ilde değil, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 21 ilde görülecek. İstanbul için 2 meteoroloji uzmanı da Anadolu Yakası'na dikkat çekti.
Meteorolojinin sitesinden yayınlanan son dakika uyarısında İstanbul uyarısında yağışların bugün akşam saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi. Uyarıda Anadolu Yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı denildi.
Arka kapı yağmuru
Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu İstanbul'a gelen yağışın özellikle Anadolu yakasını vuracağını duyurdu. Kadıoğlu attığı mesajda şöyle dedi: "İstanbulun Anadolu yaksına gelen bir yağmur. Buna "Arka Kapı Yağmuru" denilebilir..."
Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar da anadolu yakasına dikkat çekti ve İstanbul'da yağışın çok şiddetli olacağını bildirdi. Uçar, "İstanbul tam sınırda hem doğusundan Kocaeli üzerinden hem de kuzeyinden Karadenizden yağış geliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalı" dedi.