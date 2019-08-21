Bu bir arka kapı yağmuru! Meteoroloji profesörü İstanbul'u uyardı MGM twit attı

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden arka arkaya 3 son dakika uyarısı geldi. İlk uyarıda Kocaeli ve Sakarya illerinde için çok şiddetli yağış görüleceği haber verildi. Yağışlar sadece bu iki ilde değil, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 21 ilde görülecek. İstanbul için 2 meteoroloji uzmanı da Anadolu Yakası'na dikkat çekti.