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Bursa'da park yeri yüzünden esnaf birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı
Bursa'da park yeri yüzünden esnaf birbirine girdi

Bursa'da park yeri yüzünden komşu iki esnaf arasında sopalı kavga çıktı. Çıkan kavgada bir polis memuru hafif yaralanırken, sopalar ile birbirine saldıran esnaflardan 4 kişi gözaltına alındı. 

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi Çınarönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Daha önce kavgalı iki esnaf arasında park yüzünden yine tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada iki aile birbirine sopalar ile saldırdı. Kavga anı ise kameralara yansıdı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sivil polis ekipleri tarafları ayırırken, esnaflardan bir tanesi karşı taraf zannederek sivil polisi sopa ile yaraladı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralı polis tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldı. Bir polis memurunun yaralandığı kavgada çalışma başlatan ekipler iki esnaftan toplamda 4 kişiyi gözaltına aldı. 



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