BİLSEM mülakat sonuçları MEB açıklandı mı BİLSEM sonuç sorgulama

BİLSEM sınav sonuçları bugün MEB tarafından erişime açıklanacak. Özel yetenekli öğrencilerin girdiği BİLSEM mülakat sınav sonuçları MEB üzerinden MEBBİS sisteminde, http://meb.gov.tr adresinden TC numarası ve kullanıcı şifresi ile sorgulanacak. BİLSEM sonuçlarının saat 10.00-16.00 arasında açıklanacak.

BİLSEM mülakat sonuçları MEB tarafından bugün erişime açılacak veliler ve öğrenciler mülakat sonuçları merakla bekliyor. BİLSEM sonuçlarına göre başarılı olan öğrenciler kayıtlarını 26 Ağustos-13 Eylül arasında yapabilecek. BİLSEM mülakat sonuç sorgulama ekranı sayfamızda olacak.

BİLSEM bireysel mülakat sonuçları bakanlığın değerlendirmelerini tamamlamasının ardından erişime açılacak. Peki, BİLSEM sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, velilerin merakla araştırdığı BİLSEM sınav sonuçları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar ve detaylı bilgiler

BİLSEM BİREYSEL MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: BİLSEM bireysel mülakat sonuçları, bakanlığın yaptığı açıklamaya göre bugün yani 21 Ağustos tarihinde erişime açılacak. Başarılı olan adaylar 26 Ağustos ile 13 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını yapabilecek. Sonuçların 10.00-16.00 arasında açıklanması bekleniyor.

800 BİN ÖĞRENCİNİN TARAMASI YAPILDI

Milli Eğitim Bakanlığınca, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencisi 800 bin çocuğun yetenek taraması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, zihinsel, resim ve müzik yeteneği bakımından akranlarından ileri düzeyde farklılık gösterdiği düşünülen ilkokul 1, 2 ve 3. sınıftaki öğrencileri, 3-14 Aralık 2018'de e-okul sistemi üzerinden öğretmenlerince bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) aday gösterildi.

Aday gösterilen yaklaşık 800 bin öğrenci, 19 Ocak-14 Nisan 2019'da hafta sonları tablet bilgisayar ile grup tarama uygulamasına alındı.

Grup tarama uygulaması sonuçları 19 Nisan'da açıklandı ve barajın üzerinde puan alan öğrenciler aday gösterildikleri yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye tabi tutuldu.

Bireysel değerlendirmede; 1. sınıflar için Wechsler Nonverbal Yetenek (WNV) testi, 2. ve 3. sınıflar için Türkiye'nin ilk yerli zeka ölçeği olan Anadolu-Sak Zeka Ölçeği (ASİS) kullanıldı.

BİLSEM NEDİR: Dünyanın her yerinde özel yetenekli çocuklara yönelik olarak farklı eğitim programlarının uygulanmaktadır. Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.

Zorunlu eğitim dışında çeşitli programlarla öğrencilerin özel yeteneklerinin geliştiren BİLSEM’lerde özel yetenekli, özellikle zeka, yaratıcılık ve liderlik alanlarında yüksek kapasitesi olan ve bunun yanında özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek seviyede performans gösteren öğrencileri tespit ederek, bu öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca ekstra eğitim programlarıyla yardımcı olmak, onların kendilerini tanımalarını sağlamak, aynı zamanda gelecekte ülkemize katkı sağlayacak nesiller yetiştirmek hedefleniyor.

Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrencilere, akademik başarıyı ölçmeye yönelik herhangi bir işlem uygulanmaz, sınav yapılmaz, ölçme ve değerlendirmelerde puan ya da not kullanılmaz. Uygulanan eğitim programlarının her aşamasında Gözlem Formları kullanılarak izleme ve değerlendirme yapılır ve programın sonunda programı tamamlayan öğrencilere “ Program Tamamlama Belgesi” verilir. Kayıtları yapılan öğrencilerin hazır bulunuşluluk düzeyi ölçüldükten sonra Bilim ve Sanat Merkezlerinde;

a) Uyum (Oryantasyon),

b) Destek Eğitimi;

1) İletişim Becerileri,

2) Grupla Çalışma Teknikleri,

3) Öğrenme Yöntemleri,

4) Problem Çözme Teknikleri,

5) Bilimsel Araştırma Teknikleri,

6) Yabancı Dil,

7) Bilgisayar,

8) Sosyal Etkinlikler,

c) Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme,

ç) Özel Yetenekleri Geliştirme,