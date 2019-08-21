Sultangazi'deki taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı!

SULTANGAZİ'de bir kız çocuğuna yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen yabancı uyruklu bir kişi ve arkadaşlarını mahalle sakinleri linç etmek istedi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan şüpheli kargaşadan faydalanıp kaçarken, arkadaşları gözaltına alındı.

Olay, İsmetpaşa Mahallesi'nde önceki akşam meydana geldi. İddiaya göre, erkek kardeşiyle birlikte bakkala giden bir kız çocuğu, yanına yaklaşan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi tarafından sözlü tacize uğradı. Hızlı adımlarla eve giden kız çocuğu, aynı sokakta oturan yabancı uyruklu kişinin sözlü tacizine uğradığını ailesine anlattı. Aile durumu hemen polise bildirdi.

Linç edilmekten polis kurtardı

Aile ve mahalle sakinleri, şüphelinin kaldığı zemin kattaki binaya geldi. Şüpheli ve aynı evde kalan yaklaşık 8 kişi arka pencereden kaçmak istedi. Mahalle sakinleri, kaçmak isteyen kişileri yakalayıp dövmeye başladı. Bu sırada olay yerine gelen polisler, bu kişileri gözaltına alarak linç edilmekten kurtardı. Taciz şüphelisinin ise yaşanan kargaşadan faydalanarak kaçtığı öğrenildi.

Sınır dışı edilecekler

Gözaltına alınan 7 yabancı uyruklu kişi, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan kişilerin olayla bir ilgilerinin bulunmadığı anlaşıldı. Gözaltına alınan Suriye uyruklu kişilerin kayıtlı oldukları illere, Afgan uyrukluların ise ülkeye kaçak giriş yaptıklarından dolayı sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

"Geçen hafta benim kızım da tacize uğradı"

Geçtiğimiz hafta kızının da tacize uğradığını öne süren İbrahim Saraçoğlu isimli mahalle sakini, dün akşam yaşanan olayda bir akrabasının kızının tacize uğradığını söyledi. Saraçoğlu, "Binanın bodrum katında çok sayıda Afgan ve Suriyeli vardı. Bir kız çocuğunu taciz ettiler. Suriyeli ve Afganlılar bizim kızlarımızı taciz etmeye çalışmışlar. Elinden tutmuşlar, ismini soy ismini sormuşlar. Sonra videosunu, görüntüsünü çekmişler. Polisler geldi kapıyı açmaya çalıştılar. Açmadılar kapıyı. Arka camdan kaçmaya çalıştılar. Mahallemizde komşular yakalıyorlar, darp ediyorlar. Ondan sonra polisler gidiyorlar ve linç edilmekten kurtarıyorlar. Tacize uğrayan yakınım. Yanında küçük erkek çocuğu da vardı. Korkudan eve kaçıp, ailesine anlatıyorlar. Ailesi hemen çıkıyor. Bakkalın orada bu şahsı yakalıyor. Tabi biraz dayak yiyor. Şahısları linç edilmekten polis kurtarıyor. Sonradan polis arkadaşlar, 8 kişiyi topluyor. Bizim kızlarımıza onaylamak için şahısları gösteriyorlar. Ama o şahıs bulunamadı. Kaçmış. Geçen hafta da benim kızıma sözlü bir taciz oldu. " dedi.