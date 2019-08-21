Yurt dışı ÜFE aylık yüzde 2,33 düştü

Yurt dışı üretici fiyat endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,33 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Temmuz ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,33 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,88, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,32 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 36,98 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1,27, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 2,36 düşüş olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerinde gerçekleşti

Bir önceki aya göre en fazla düşüş; yüzde 4,41 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler, yüzde 4,14 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler, yüzde 4,10 ile içecekler sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 3,03, diğer mamul eşyalar yüzde 0,25 ile bir önceki aya göre endeksin arttığı alt sektörler oldu.

Ana sanayi gruplarında en fazla aylık düşüş sermaye mallarında gerçekleşti

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Temmuz ayında en fazla aylık düşüş yüzde 2,92 ile sermaye mallarında gerçekleşti.