Tunç Soyer İzmir'de günlerdir söndürülemeyen yangınla ilgili twit attı! Konum Bodrum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer günlerdir söndürelemeyen yangınla ilgili twit attı. Twitin Bodrum konumlu olması takipçilerin gözünden kaçmadı.

Günlerdir İstanbul'da olan doğal afetin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bodrum'da tatilde olmasını konuşuyorduk ki bir bomba daha patladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer orman yangınlarının kontrol altına alındığına dair twiti Bodrum konumundan atınca olanlar oldu.

Sevgili hemşerilerim,



İzmir'in üstüne kabus gibi çöken, üç gündür devam eden orman yangınları kontrol altına alındı. Geniş bir bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Umarım tekrarlamaz. Hazırlıklarımızı yaptık, hemen büyük bir seferberlikle yaralarımızı sarmaya başlıyoruz. pic.twitter.com/mhiiR9YPBS — Tunç Soyer (@tuncsoyer) August 20, 2019

Takipçilerin gözünden kaçmayınca Tunç Soyer tekrar açıklama yapmak zorunda kaldı.

Başkanım Bodrum’dan atmışsınız tweeti, oradaki yangınlara müdahaleye mi gittiniz, helal olsun pic.twitter.com/gpbAYpdaQa — eminimsi (@eminimsi) August 20, 2019

Başkanım Bodrum’dan atmışsınız tweeti, oradaki yangınlara müdahaleye mi gittiniz, helal olsun pic.twitter.com/gpbAYpdaQa — eminimsi (@eminimsi) August 20, 2019