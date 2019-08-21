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Tunç Soyer İzmir'de günlerdir söndürülemeyen yangınla ilgili twit attı! Konum Bodrum

Tunç Soyer İzmir'de günlerdir söndürülemeyen yangınla ilgili twit attı! Konum Bodrum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer günlerdir söndürelemeyen yangınla ilgili twit attı. Twitin Bodrum konumlu olması takipçilerin gözünden kaçmadı.

Günlerdir İstanbul'da olan doğal afetin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bodrum'da tatilde olmasını konuşuyorduk ki bir bomba daha patladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer orman yangınlarının kontrol altına alındığına dair twiti Bodrum konumundan atınca olanlar oldu. 

Takipçilerin gözünden kaçmayınca Tunç Soyer tekrar açıklama yapmak zorunda kaldı.

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