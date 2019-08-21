Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum açıklaması! Bu yapılan seçmen iradesine saygısızlık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'li belediyelere atanan kayyumlarla ilgili sessizliğini bozdu. Yapılanların seçmenin iradesine saygısızlık olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu "Bu tür olaylar yaşanınca sokağa çıkmak, protesto etmek gibi durumları doğru bulmuyoruz" dedi.

HDP Eş genel Başkanı Pervin Buldan dün başta CHP olmak üzere TBMM'deki bütün partilere sessizliğinizi bozun çağrısında bulunmuştu. Buldan'ın çağrısı sonrası CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu kayyum atamalarıyla ilgili konuştu.

Kılıçdaroğlu kayyum atanmasına tepki gösterdi. Görevden alınan belediye başkanları hakkında yargı kararı olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bu mesele HDP ya da başka bir parti meselesi değil. Davutoğlu'na Başbakanlığı bıraktırdıklarında da aynı tepkiyi gösterdik. AK Parti'li başkanlar görevden istifa ettirilirken de… Bu yapılan millet iradesine saygısızlıktır" dedi.

Millet iradesine saygısızlık

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, 'Millet iradesine saygısızlık' başlıklı bugün yayınlanan yazısında Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeyi aktardı. Zeyrek'e açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

Türkiye'de demokrasi var'ı anlatamayız

"Madem böyle yapacaktınız sandığı niye koydunuz? Madem sandığı koydunuz, niye gereğini yapıp vatandaşın iradesine saygı göstermiyorsunuz? Aklın mantığın alacağı şeyler değil bunlar. Bu yapılanlarla dünyanın hiçbir yerinde ‘Türkiye'de demokrasi var'ı anlatamayız.

OHAL resmen bitti ama fiilen devam ediyor

20 Temmuz'da ilan edilen OHAL resmen bitti ama fiilen devam ediyor. Zaten (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan ilan etmişti. ‘Seçilirlerse görevden alırız' demişti. Her şey bir kişinin iki dudağı arasında. Kenan Evren'de, darbe dönemlerinde bile yaşanmamıştı böyle şeyler."

Halkın ferasetine güvendik

Partinin adı ne fark eder ki? Bir kişinin iradesi ile her şey olabiliyor, milletin iradesi yok sayılabiliyor ülkede. Artık demokrasinin son kırıntıları da ortadan kalktı.”

Sokağa çıkmayı doğru bulmuyoruz

Öte yandan Kılıçdaroğlu, parti olarak alınan ve alınabilecek diğer kayyum kararlarıyla ilgili ne yapmayı düşündüklerine ilişkin soruya, "Bu tür olaylar yaşanınca sokağa çıkmak, protesto etmek gibi durumları doğru bulmuyoruz. Biz milletin ferasetine güveniyoruz. İstanbul'da da aynı şeyi YSK eliyle bize yaptılar. 'Ya sokağa çıkın ya boykot edin' dediler. İkisini de yapmadık. Halkın ferasetine güvendik ve gördük" diye yanıt verdi.

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