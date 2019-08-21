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Ekrem İmamoğlu'nun Bodrum şifreleri Nagehan Alçı açıkladı

Ekrem İmamoğlu'nun Bodrum şifreleri Nagehan Alçı açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tartışılan Bodrum tatilinin bilinmeyenlerini, Habertürk yazarı Nagehan Alçı köşe yazısında aktardı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bodrum tatili gündem olmaya devam ediyor. Tatildeyken sel felaketinin yaşandığı İstanbul'a yarım günlüğüne gelip tekrar Bodrum'a dönmesi, eleştiri konusu oldu.

İstanbul'u felç eden sağanak yağmur sonrası herkes "İmamoğlu nerede?" diye sordu. Kamuoyunda Habertürk yazarı Nagehan Alçı, merak edilenleri Başdanışmanı ve İBB sözcüsü Murat Ongun'a sordu ve yanıtları köşesinde paylaştı.

Krizi Bodrum'dan yönetmiş

(...)Ongun’a göre İmamoğlu topu topu 4-5 gün deniz kenarında kalabildiği bir tatil yaptı, CHP’nin Afyon Kampı da sonrasında gittiği Hacı Bektaş da tatilmiş gibi lanse edildi.

Verdiği kronoloji şöyle: “3 gün Afyon’da kaldıktan sonra Hacı Bektaş’a geçti. Hacı Bektaş’tan cuma akşamı, Bodrum’a uçmak için Ankara’ya geldi. Cumartesi sabahı Bodrum’daydı. Sel o gün oldu. Haliyle bütün gün Bodrum’dan krizi yönetti. Tatil filan yapamadı. Ertesi sabah erkenden İstanbul’a geldi, zaten çalışmalarını gördünüz. Yağış durup kriz bittiği için de birlikte geldiği oğlu ile yeniden Bodrum’a döndü.”

Cumartesi neden İstanbul'a dönmedi?

Neden cumartesi günü hemen İstanbul’a gelmedi diye sordum, şu cevabı aldım: “Ekrem Bey başından beri bu bir ekip işi diyor. İşleri kendi başına yaptığı algısını hiçbir zaman oluşturmadı. Aksine. Bu kadar kısa süre içinde ekip olarak böyle bir krizi çözebildi aslında. Üstelik her şeyi Bodrum’dan koordine etti cumartesi günü.”

Konumunun farkında değil

İmamoğlu’nun pozisyonunda psikolojileri yönetmek işin teknik kısmı kadar önemli. O nedenle ben bu cevabı tatmin edici bulmadım. Bence Ekrem Bey’in ekibi de konumlarının farkında henüz değiller."

Nagehan Alçı'nın yazısının tamamı

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