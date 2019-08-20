Dilek İmamoğlu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a pasta kesti

Bakırköy’deki bir restoranda buluşan ‘eşler’ ve Selahattin Demirtaş’ın avukat kız kardeşi Aygün Demirtaş, doğum günü 12 Ağustos olan Başak Demirtaş için pasta kesti. Demirtaş doğum günü pastasını keserken, “Umuyorum ki çok daha özgür günlerde, barış dolu, demokrasinin çok daha güçlü olduğu günleri hep birlikte yaşarız” dedi.

İmamoğlu, Edirne’de tutuklu bulunan eşini cezaevinde ziyaret ettikten sonra İstanbul’a gelen Demirtaş’a fular hediye etti.

Fuları boynuna takan Demirtaş buluşmayı anlamlı bulduğunu belirterek şöyle devam etti: “Biz kadınlar birbirimizi iyi anlayabiliriz. Ama haksızlık ve hukuksuzluğun bu kadar toplumun her kesimine sirayet ettiği bir dönemde, toplumsal kutuplaşmanın bu kadar arttığı bir ortamda politik alanda da bu dayanışmanın, demokrasinin daha da güçlenmesi için gerekli olduğuna inanıyorum. Bu haksızlıkların, hukuksuzlukların yaşanılan bu zorlukların dayanışmanın büyütülerek aşılacağına inanıyorum. Bu vesileyle de Selvi ve Dilek Hanım’a dayanışma buluşması için çok teşekkür etmek istiyorum.”

Dilek İmamoğlu da, “Ekrem de ben de siyaset yapan insanların birbirleriyle ailecek tanışmasını önemli buluyoruz. Bu buluşmaların siyasetin sert yüzünün yumuşamasına katkı sunacağına inananlardanım. Bugün bu kadarız ama gelecekte belki masamız genişler, ben genişlemesinden memnuniyet duyarım kendi adıma” dedi.